22:40, 29 октября 2025Из жизни

Подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину

Двое подозреваемых по делу об ограблении Лувра частично признали вину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Двое мужчин, задержанных по подозрению в ограблении Лувра, частично признали свою вину. Об этом заявила прокурор Парижа Лора Бекко, передает BFM TV.

По ее словам, в расследовании ограбления музея достигнуты значительные успехи. В частности, отметила прокурор, один из задержанных уже был привлечен за воровство при отягчающих обстоятельствах. По ее словам, в настоящее время он находится под судебным контролем по делу о другой краже.

В то же время Бекко признала, что украденные драгоценности все еще не найдены.

Ранее газета Le Parisien сообщила, что задержанные мужчины отказались давать показания и свидетельствовать против себя. Их сообщники — как минимум двое мужчин — по-прежнему на свободе.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.

