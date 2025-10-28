Из жизни
15:36, 28 октября 2025Из жизни

Подозреваемые в краже драгоценностей из Лувра отказались говорить со следователями

В Париже двое задержанных грабителей Лувра отказались давать показания
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Двое задержанных по делу об ограблении Лувра воспользовались правом хранить молчание на допросах. Об этом сообщает Le Parisien.

Мужчины, подозреваемые в краже королевских драгоценностей из Лувра, находятся под стражей в специальном полицейском участке в Париже с субботы, 25 октября. Согласно данным издания, они отказались давать показания и свидетельствовать против себя. Их сообщники — как минимум двое мужчин — по-прежнему на свободе.

Следователи установили личности грабителей по ДНК. Первый фигурант, 39-летний обладатель двойного франко-алжирского гражданства, был идентифицирован благодаря волоскам в мотоциклетном шлеме, брошенном при побеге, а второй — выходец из Мали — по ДНК на спецжилете, в котором он поднимался по фасаду здания.

Одного из преступников смогли арестовать, когда он готовился к вылету в Алжир из аэропорта Руасси — Шарль-де-Голль. Сами драгоценности стоимостью 88 миллионов евро (около 8,5 миллиарда рублей), похищенные 19 октября, до сих пор не найдены. Правоохранители надеются, что дальнейший анализ улик поможет выявить остальных участников группировки, включая двух сообщников на скутерах и возможных заказчиков кражи.

Ранее было опубликовано видео побега грабителей из Лувра. На кадрах, cнятых случайным свидетелем из окна музея, видно, как двое злоумышленников спускаются с балкона Лувра в кабине автоподъемника.

.
