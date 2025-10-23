Появилось видео побега грабителей из Лувра

Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео

Преступники, ограбившие Лувр, попали в объектив камеры одного из посетителей, когда уходили из музея с добычей. Видео публикует Sky News.

Грабители использовали для проникновения и последующего побега автоподъемник, который они до этого угнали. На кадрах, cнятых случайным свидетелем из окна музея, видно, как двое злоумышленников спускаются с балкона Лувра в кабине автоподъемника. Мужчины беспокойно озираются по мере приближения к земле, а затем стремительно скрываются.

Утром 19 октября неизвестные проникли в музей. Они надели желтые рабочие жилеты и под предлогом проведения ремонтных работ прошли в галерею Аполлона, где за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона.