Волочкова высказалась о сборе средств на нарколога для нее

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с алкоголем
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с алкогольными напитками. Ее слова приводит «Абзац».

Волочкова ответила на высказывания главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который ранее призвал открыть сбор денег на хорошего нарколога для артистки. Она подчеркнула, что не знает руководителя ФПБК и не интересуется его мнением. Танцовщица также обвинила общественника в попытке хайпа на ее имени, созданном «годами и тяжелым трудом».

«У меня график забит спектаклями в разных городах. О каком алкоголизме идет речь?» — добавила Волочкова.

В августе нарколог Василий Шуров заявил, что Волочкова столкнулась с алкогольной деградацией. Специалист назвал алкогольную зависимость балерины запущенной. Он подчеркнул, что артистка не хочет лечиться, несмотря на очевидную проблему и свойственные ей провалы в памяти. В ответ танцовщица назвала врача никому не известным «конченым чмошником».

