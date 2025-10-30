Журналист Халали назвал главным фейком о России в США идею о стране-агрессоре

Соединенные Штаты Америки со времен Советского Союза с помощью дезинформации и исторического ревизионизма активно формируют образ России как страны-агрессора. Об этом в интервью ТАСС рассказал независимый журналист, правозащитник и член Компартии США Кристофер Хелали.

«Главная фейковая новость о Российской Федерации в США — это утверждение, что Россия — государство-агрессор и стремится к военному завоеванию, например, Европы», — заявил он.

По словам Хелали, это — масштабный нарратив, наследие которого восходит к советским временам.

Ранее бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Штатам следует перестать пытаться учить Россию и осуждать ее, а вместо этого — принять вместе с ее культурой. По его словам, американцы никогда не воспринимали Россию в позитивном ключе, поскольку их с детства учили «ненавидеть большевиков».