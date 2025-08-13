Риттер: США нужно перестать осуждать Россию и принять ее культуру

США следует перестать пытаться учить Россию и осуждать ее, а вместо этого — принять вместе с ее культурой. С необычным призывом в интервью ТАСС выступил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По его словам, американцы никогда не воспринимали Россию в позитивном ключе, поскольку их с детства учили «ненавидеть большевиков». После холодной войны Вашингтон начал смотреть на русских как на побежденных и пытался сделать «все, чтобы их контролировать». Считая себя победителями, Штаты начали учить РФ, как ей жить, однако после прихода Владимира Путина к власти «Россия стала великой нацией», считает эксперт.

«Русские научились заново влюбляться в Россию. Мы этому противились. Вместо того, чтобы праздновать с русскими, что у них есть русская культура, мы начали их обвинять, осуждать. И вот мы находимся сейчас в такой точке. Нам нужно этот менталитет разрушить», — сказал он.

Ранее Риттер признался в любви к Москве. «Этот город красив, это русский город. Как для человека, ценящего русскую культуру, Москва занимает особое место в моем сердце», — заявил он.