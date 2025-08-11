Мир
16:57, 11 августа 2025Мир

Американский офицер признался в любви к Москве

Американский офицер Риттер заявил, что Москва занимает особое место в его сердце
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер признался в любви к Москве. Об этом бывший военный рассказал в интервью ТАСС.

«Этот город красив, это русский город. И у него есть русская история. И как для человека, любящего русскую историю, ценящего русскую культуру, Москва занимает особое место в моем сердце», — сказал разведчик в отставке.

Риттер упомянул, что впервые побывал в Москве в 80-е годы прошлого века и затем несколько раз посещал российскую столицу во времена перестройки, наблюдая, как она деградирует. «Москва полностью преобразилась. Это современный город. В нем есть все и еще больше, чем в западных городах», — добавил он, говоря про нынешнее состояние города.

Ранее Риттер заявил, что предстоящая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может принести в мир стабильность.

