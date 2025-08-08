Мир
04:10, 8 августа 2025Мир

В США высказались об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

Риттер: Встреча Путина и Трампа может принести в мир стабильность
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер заявил, что предполагаемая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может принести в мир стабильность. Такое мнение он выразил на YouTube.

Риттер заявил, что исход визита Уиткоффа в Москву подарил ему надежду, хотя многие не видели в этом смысла. «У меня есть чувство, что русские знают, что делают», — подчеркнул он.

По его словам, что достижение мира на Украине будет выгодно всем сторонам. Он добавил, что слишком многое на планете оказалось завязано на конфликте Москвы и Киева. «Вместе с этим закончится чуть ли не открытая вражда Европы и России, достаточно просто убрать Украину из этой формулы», — отметил Риттер.

Ранее аналитик заявил, что Россия и Соединенные Штаты могут прийти к соглашению, однако Киев не заинтересован в каких-либо договоренностях. Он отметил, что Вашингтону и Москве довольно легко найти общий язык. Проблемы вызывает Киев и украинский президент Владимир Зеленский, поскольку они не признают реалий и не хотят принимать никакие условия.

