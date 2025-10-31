Решение Трампа возобновить ядерные испытания сочли ответом Путину

Сенатор Грэм назвал решение Трампа возобновить ядерные испытание ответом Путину

Сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания ответом российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил в интервью The Hill.

«Вы угрожаете нашей стране. Вы об этом пожалеете», — сказал он, добавив, что президент России якобы недооценивает американского коллегу.

Ранее Трамп объявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По его словам, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Вашингтон до публичных заявлений главы Белого дома никак не уведомлял Москву о планах по проведению новых испытаний ядерного оружия. При этом он предупредил, что хоть это суверенное решение США, российская сторона может ответить на этот шаг, поскольку он нарушает действующий мораторий.