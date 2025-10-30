В Кремле отреагировали на слова Трампа о ядерном оружии

Песков: США не уведомляли Россию о планах по испытанию ядерного оружия

США до публичных заявлений президента Дональда Трампа никак не уведомляли Россию о планах по проведению новых испытаний ядерного оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что хотя это суверенное решение Соединенных Штатов, российская сторона может ответить на этот шаг, так как он нарушает действующие моратории.

«Я хочу напомнить заявление президента [России Владимира] Путина, которое неоднократно повторялось: конечно, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации», — сказал Песков.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. По словам американского лидера, они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Предполагается, что речь идет о России и Китае.

Последней страной из числа постоянных участников Совета Безопасности ООН, испытавшей ядерное оружие была Франция, проведя их в январе 1996 года на атолле Фангатауфа в Полинезии. Заявленные президентом страны Жаком Шираком планы по проведению восьми взрывов вызвали шквал критики со стороны мировой общественности, после чего они были прекращены.