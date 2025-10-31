40-летняя Екатерина Варнава показала внешность без макияжа

40-летняя актриса Екатерина Варнава показала внешность без макияжа

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала натуральную внешность. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя знаменитость снялась, лежа в кровати в собакой. Она позировала в бежевой футболке с принтом, закрепив на воротнике заколку-крабик для волос, и распустила локоны. В то же время звезда отказалась от макияжа, демонстрируя лицо без косметических дефектов.

Ранее в октябре Екатерина Варнава снялась в откровенном образе. Знаменитость была запечатлена перед камерой в корсете с глубоким декольте, декорированном многочисленными стразами в области лифа.