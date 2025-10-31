Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:31, 31 октября 2025Силовые структуры

Бывший первый замгубернатора российского региона пойдет под суд

Бывший первый замгубернатора ХМАО — Югры пойдет под суд за взятку
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2023 по 2024 годы обвиняемый получил взятку в 7,5 миллиона рублей от представителя управляющей компании за общее покровительство организации. Чиновник передал под обслуживание компании ряд многоквартирных домов. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

На его имущество общей стоимостью более 9 миллионов рублей наложен арест.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего полицейского за рекордную взятку.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    «Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

    США выведут часть войск из трех стран Европы

    Раскрыта реакция следователей на массовое ДТП с жертвами в российском городе

    Россиян предупредили о новой схеме обмана с голосованием в конкурсе

    Похожих на пропавших в тайге Усольцевых заметили почти в 1000 километров от места пропажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости