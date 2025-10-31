Бывший первый замгубернатора российского региона пойдет под суд

Бывший первый замгубернатора ХМАО — Югры пойдет под суд за взятку

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2023 по 2024 годы обвиняемый получил взятку в 7,5 миллиона рублей от представителя управляющей компании за общее покровительство организации. Чиновник передал под обслуживание компании ряд многоквартирных домов. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

На его имущество общей стоимостью более 9 миллионов рублей наложен арест.

Ранее в Екатеринбурге осудили бывшего полицейского за рекордную взятку.