17:19, 31 октября 2025Силовые структуры

Четверо россиян лишились янтаря на 96 миллионов рублей

В Калининграде осудили четверых мужчин за оборот янтаря
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Калининграде осудили четверых мужчин за оборот янтаря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как установил суд, четверо местных жителей знали людей, которые занимаются незаконной добычей янтаря. Они приняли решение заняться его перепродажей. В период с января 2020 года по декабрь 2022 года они приобрели более 14,5 тонны сырца янтаря, а также около 17 килограммов обработанного камня на общую сумму более 96 миллионов рублей для дальнейшей перевозки и реализации.

Они признаны виновными по статье 191 («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») УК РФ. Подсудимые вину не признали. По их словам, они полагали, что приобретают янтарь, добытый законным способом. Суд приговорил их к срокам от четырех лет и четырех месяцев до четырех лет и девяти месяцев колонии общего режима, а также штрафам от 600 до 900 тысяч рублей. Кроме того, в собственность государства изъят янтарь, оборудование и гаражи, в которых хранился янтарь.

Ранее сообщалось, что появилось фото спрятанного в тайнике россиянина золота на 160 миллионов рублей.

