Число погибших в Судане достигло двух тысяч человек

Число погибших в суданском городе Эль-Фашере возросло до 2,2 тысячи человек после перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР) 26 октября. Об этом заявил представитель регионального правительства Агад бен Кони в беседе с РИА Новости.
«Число погибших возросло до 2227 человек... за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек», — сказал он.
2 октября полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид заявил, что украинские и колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана, понесли значительные потери в боях на западе страны, однако точное число погибших пока не определено.