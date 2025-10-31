Мир
Число погибших в Судане достигло двух тысяч человек

В Эль-Фашере более 2 тысяч человек погибли при переходе города под контроль СБР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

Число погибших в суданском городе Эль-Фашере возросло до 2,2 тысячи человек после перехода города под контроль мятежников из Сил быстрого реагирования (СБР) 26 октября. Об этом заявил представитель регионального правительства Агад бен Кони в беседе с РИА Новости.

«Число погибших возросло до 2227 человек... за последние четыре дня город покинули более 393 тысяч человек», — сказал он.

2 октября полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид заявил, что украинские и колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана, понесли значительные потери в боях на западе страны, однако точное число погибших пока не определено.

