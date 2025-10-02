Мир
07:12, 2 октября 2025Мир

В Судане уничтожили украинских наемников

РИА Новости: В Судане уничтожили украинских наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: El Tayeb Siddig / Reuters

Полковник суданской военной разведки Фатх аль-Сайид заявил РИА Новости, что украинские и колумбийские наемники, сражавшиеся на стороне повстанческих Сил быстрого реагирования Судана (СБР), понесли значительные потери в боях на западе страны, однако точное число погибших пока не определено.

«Было убито большое количество украинских и колумбийских наемников. Однако до настоящего времени нам не удалось закончить подсчет убитых», — рассказал собеседник агентства.

В июне сообщалось, что инструкторы Главного управления разведки Министерства обороны Украины проводят подготовку военных и координируют их атаки в Африке. По словам директора Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова, российские силовики получили подтверждение присутствия военных Вооруженных сил Украины и инструкторов в трех зонах — в Буркина Фасо, Судане и в Мали, а именно в регионах Мопти, Куликоро и Лере.

