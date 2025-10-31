Депутат Госдумы заявил о готовности пойти на заседание комиссии по мандатам

Депутат Вороновский готов пойти на заседание комиссии по мандатам 10 ноября

Депутат Государственной Думы Анатолий Вороновский сообщил РИА Новости, что он согласен прийти 10 ноября на заседание комиссии по мандатным вопросам и предоставить необходимые разъяснения.

«Вызовут меня, дам соответствующее разъяснение. Никаких противоправных преступлений и действий я не совершал. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным», — заявил он.

Вороновский был избран по федеральному округу на территории Краснодарского края и входит в состав комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Раньше он занимал пост заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Ранее генпрокурор России Александр Гуцан попросил снять неприкосновенность с депутата Госдумы Анатолия Вороновского. С чем именно может быть связано направление запроса на лишение Вороновского депутатской неприкосновенности, не сообщается.