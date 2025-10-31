Депутат Госдумы заявил о готовности пойти на заседание комиссии по мандатам

Депутат Государственной Думы Анатолий Вороновский сообщил РИА Новости, что он согласен прийти 10 ноября на заседание комиссии по мандатным вопросам и предоставить необходимые разъяснения.
«Вызовут меня, дам соответствующее разъяснение. Никаких противоправных преступлений и действий я не совершал. Чувствую себя совершенно ни в чем не виновным», — заявил он.
Вороновский был избран по федеральному округу на территории Краснодарского края и входит в состав комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Раньше он занимал пост заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Ранее генпрокурор России Александр Гуцан попросил снять неприкосновенность с депутата Госдумы Анатолия Вороновского. С чем именно может быть связано направление запроса на лишение Вороновского депутатской неприкосновенности, не сообщается.