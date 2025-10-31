Действия США в одном регионе осудили

Верховный комиссар ООН Тюрк осудил удары США по судам в Карибском море

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил удары США по якобы перевозящим наркотики судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, отметив, что эти действия неприемлемы. Об этом заявила его пресс-секретарь Равина Шамдасани, сообщает Newsweek.

«Эти нападения и их растущая человеческая цена неприемлемы. США должны прекратить подобные нападения и принять все необходимые меры для предотвращения внесудебных расправ над людьми на борту этих судов», — сказала она.

Тюрк призвал провести расследование.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек. По его словам, все удары были осуществлены в международных водах, потерь среди американских военнослужащих нет. Глава военного ведомства пообещал и впредь продолжать охоту на «наркотеррористов» для защиты США.