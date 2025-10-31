Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:57, 31 октября 2025Мир

Действия США в одном регионе осудили

Верховный комиссар ООН Тюрк осудил удары США по судам в Карибском море
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил удары США по якобы перевозящим наркотики судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, отметив, что эти действия неприемлемы. Об этом заявила его пресс-секретарь Равина Шамдасани, сообщает Newsweek.

«Эти нападения и их растущая человеческая цена неприемлемы. США должны прекратить подобные нападения и принять все необходимые меры для предотвращения внесудебных расправ над людьми на борту этих судов», — сказала она.

Тюрк призвал провести расследование.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США нанесли три удара по судам наркокартелей в Тихом океане, ликвидировав 14 человек. По его словам, все удары были осуществлены в международных водах, потерь среди американских военнослужащих нет. Глава военного ведомства пообещал и впредь продолжать охоту на «наркотеррористов» для защиты США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Поклонников смутил живот беременной Муцениеце

    В Турции завершили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова

    Россиянка чудом выбралась с полыхающей мансарды и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости