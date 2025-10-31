Доктор Мясников назвал условие официального зачисления в алкоголики в США

Мясников заявил, что в США алкоголиками считали пьющих 6 бутылок пива в день

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» условие, при котором человека признают алкоголиком в США. Выпуск с воспоминаниями специалиста о работе в Соединенных Штатах доступен на платформе «Смотрим».

«А вы знаете сколько нужно [выпивать], что в Америке тебя официально зачислили в алкоголики? (...) Шесть бутылочек 0,33 пива в день», — рассказал доктор.

По его словам, если в приемный покой в американской больнице обращался человек, употребивший такое количество алкоголя, то врач сразу же направлял его на консультацию к наркологу или предлагал обратиться в общество анонимных алкоголиков. Мясников добавил, что без этого доктора не могли оказать выпившему человеку медицинскую помощь.

Ранее Мясников рассказал о необычной привычке, которую он получил в США. Врач заявил, что мысленно определяет, как взять кровь, когда смотрит на незнакомых людей.