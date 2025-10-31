Фантазии Трампа раскрыли

Экс-чиновник Тейлор: Трамп фантазировал о взрывах бомб

Президент США Дональд Трамп фантазировал о «взрывах бомб» во время своего первого срока. Об этом рассказал экс-чиновник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью CNN.

«Трамп в первый срок, по крайней мере, когда я там работал, довольно открыто фантазировал перед советниками о желании взрывать бомбы», — заявил он.

По его словам, во время противостояния с Северной Кореей в 2017 году Трамп «вел себя вольно, что пугало его команду». Кроме того, после одного из совещаний министр обороны США обратился к министерству внутренней безопасности и выразил надежду, что они готовят страну к войне.

Экс-чиновник подчеркнул, что очень страшно слышать такие слова от министра обороны. «Я не в восторге от того, что человек, держащий палец на ядерной кнопке, хочет пойти и поиграть в игру, отрабатывая нажатие на нее», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.