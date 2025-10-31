Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:52, 31 октября 2025Мир

Фантазии Трампа раскрыли

Экс-чиновник Тейлор: Трамп фантазировал о взрывах бомб
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
СюжетВзрывы в США:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп фантазировал о «взрывах бомб» во время своего первого срока. Об этом рассказал экс-чиновник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью CNN.

«Трамп в первый срок, по крайней мере, когда я там работал, довольно открыто фантазировал перед советниками о желании взрывать бомбы», — заявил он.

По его словам, во время противостояния с Северной Кореей в 2017 году Трамп «вел себя вольно, что пугало его команду». Кроме того, после одного из совещаний министр обороны США обратился к министерству внутренней безопасности и выразил надежду, что они готовят страну к войне.

Экс-чиновник подчеркнул, что очень страшно слышать такие слова от министра обороны. «Я не в восторге от того, что человек, держащий палец на ядерной кнопке, хочет пойти и поиграть в игру, отрабатывая нажатие на нее», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Американский лидер сообщил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Поклонников смутил живот беременной Муцениеце

    В Турции завершили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова

    Россиянка чудом выбралась с полыхающей мансарды и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости