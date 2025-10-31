Из жизни
13:24, 31 октября 2025Из жизни

Фотограф встретил у подножия горы рысь-призрак

В Испании фотографу удалось сфотографировать редчайшую белоснежную рысь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: actualidad.rt.com

Испанский фотограф-любитель встретил редчайшую рысь-призрака в горном районе Андалусии. Об этом сообщает El País.

Анхель Идальго несколько месяцев охотился за хищницей после того, как его фотоловушка зафиксировала необычное белоснежное животное. В конце октября ему повезло — он своими глазами увидел и сфотографировал иберийскую рысь с белоснежной шерстью у подножия горы в провинции Хаэн. «Я был парализован, не мог пошевелиться, — вспоминает фотограф. — Прошло всего пару секунд, но я сразу понял, что это не обычная рысь: цвет меха был совсем другой — белый, с оттенком золотистого света».

Рысь оказалась известна местным зоологам. Хищница по кличке Сатуреха родилась в 2021 году с обычной окраской, но позже неожиданно побелела по неизвестным причинам, вероятно, как-то связанным с генетикой. Координатор программы по восстановлению популяции иберийской рыси пояснил, что это не альбинизм и не лейкизм, поскольку характерные темные пятна на шкуре сохранились, Кроме того, уникальное изменение окраса не мешает хищнице охотиться и приносить потомство.

Случай Сатурехи уже второй в регионе, что позволяет специалистам предполагать наличие особой генетической мутации или повышенной чувствительности к факторам окружающей среды у местной популяции.

Ранее сообщалось, что в США зафиксирован первый случай, когда рысь растерзала гигантского питона-захватчика. Ученые из Conservancy of Southwest Florida обнаружили останки четырехметрового питона по кличке Локи возле города Неаполь, штат Флорида. Рысь откусила змее голову, фотоловушка впоследствии запечатлела момент ее возвращения к добыче.

