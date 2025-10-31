Силовые структуры
11:28, 31 октября 2025Силовые структуры

Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

Суд снизил на два месяца сроки готовившим диверсию в воинской части Подмосковья
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Апелляционный военный суд снизил на два месяца сроки братьям-близнецам Тимофею и Матвею Мельниковым (внесены в перечень экстремистов и террористов), виновным в подготовке диверсии на территории воинской части в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Третьему фигуранту дела Юрию Михееву (внесен в перечень экстремистов и террористов) срок не был уменьшен.

В феврале братья-близнецы получили 19 и 20 лет лишения свободы, их сообщник Михеев — 7 лет.

Согласно показанию одного из свидетелей, до попытки сжечь технику в воинской части осужденные следили за сотрудником ФСБ в подмосковной Лобне, чтобы заминировать его автомобиль. Перед задержанием один из братьев приобрел три литровые банки керосина, бутылку моторного масла, а также показал ему фотографии военной техники, сделанные на мобильный телефон.

Фигуранты были участниками украинского легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена).

