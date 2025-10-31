Наука и техника
Apple оценила продажи iPhone 17

Apple назвала линейку iPhone 17 самой успешной за всю историю смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple оценила продажи iPhone в четвертом финансовом квартале 2025 года. Об этом сообщает издание Business Insider (BI).

В ночь на 31 октября американская компания сообщила о выручке в размере 102,5 миллиарда долларов и чистой квартальной прибыли в размере 27,5 миллиарда долларов. Отдельно в Apple обратили внимание на рекордную выручку в осеннем квартале, заметив, что это стало возможным благодаря высоким продажам iPhone 17.

Глава корпорации Тим Кук заявил, что линейка iPhone 17 стала самой успешной за всю историю, имея в виду высокий спрос. «iPhone Air кажется таким тонким и легким в руке, что кажется, будто он вот-вот улетит», — обратил внимание Кук на успех телефона. Также руководитель оценил продажи iPhone 17 в Китае — одном из важнейших рынков. Тим Кук заметил, что «невероятно доволен» ими.

Также в Apple предсказали, что праздничный квартал, который будет включать в себя рождественские праздники, окажется лучшим для компании за всю ее историю.

В октябре аналитики Mizuho Securities заявили, что Apple признала iPhone Air провалом. Источники рассказали, что из-за низких продаж устройства компания сократила объемы его производства.

