Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:55, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Испытание Россией ядерного аппарата «Посейдон» вынудило Трампа принять одно решение

Times: Испытание «Посейдона» подтолкнуло Трампа к возобновлению ядерных тестов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Испытание Россией беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон» могло стать тем, что подтолкнуло президента США Дональда Трампа решиться возобновить ядерные тесты. Об этом пишет издание The Times.

Американский лидер отдельно подчеркнул, что Москва недавно испытала океанскую многоцелевую систему с ядерным двигателем. Именно это, полагает издание, могло заставить его отдать приказ Пентагону: «Раз другие проводят испытания, считаю, что и нам следует это делать».

В статье говорится, что «Посейдон» является первой в мире торпедой-дроном с ядерным реактором, который может быть запущен под водой на практически неограниченную дальность.

Ранее в публикации Army Recognition «Посейдон» назвали запасным элементом ядерной триады России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в Днепропетровской области

    Обнаружен способ «отключить» воспаление при диабете

    Мужчины и женщины перечислили самые возбуждающие их вещи

    Россиянам рассказали о двухдневной рабочей неделе в декабре

    Трамп поставил под вопрос усиление санкций против России

    Новая дальнобойная бомба впервые прилетела по Днепропетровску

    В Германии рассказали о ссоре Каллас и фон дер Ляйен

    В России анонсировали бомбардировки Киева из Черниговской области

    Певица Жасмин рассказала о рождении долгожданного внука

    Горсовет Одессы признал утрату украинского гражданства экс-мэра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости