09:32, 31 октября 2025

Киевский депутат призвал украинцев не надеяться на городские власти во время обстрелов

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Киевлянам не стоит надеяться на городские власти во время обстрелов, так как могут происходить форс-мажоры. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Виталий Нестор, его слова в Telegram публикует телеканал «Новости.Live»

«Нам не стоит в данном случае надеяться лишь на город, на городские власти, потому что могут быть форс-мажоры, от которых не застрахуют киевлян», — сказал он.

Депутат также призвал горожан запастись водой, одеялами и газовыми баллонами.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко усомнился в эффективности строительства новых теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Киеве. По его словам, они не решат проблему электроснабжения украинской столицы.

