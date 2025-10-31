В Раде заявили о невспособности новых ТЭЦ решить проблему электроснабжения

Депутат Кучеренко: Новые ТЭЦ в Киеве не решат проблему электроснабжения

Новые теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве не решат проблему электроснабжения украинской столицы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире канала «Новости Live», запись выступления опубликована в Telegram.

«Не смогут они (новые ТЭЦ) заменить ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые имеют по 750 МВт мощности. (...) И даже 160 котелен, которые по Киеву разбросаны, их можно запустить автономно, но они не смогут взять на себя всю тепловую нагрузку», — сказал Кучеренко.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков.