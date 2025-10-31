Китай накрыло самым продолжительным спадом в производстве

Bloomberg: Китай столкнулся с самым сильным падением PMI за полгода

Падение производственной активности в Китае оказалось самым продолжительным за последние девять лет. Об этом сообщило Bloomberg.

Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе в октябре упал до 49. Это свидетельствует о наибольшем падении активности за последние полгода, а объем новых заказов сократился сильнее всего с 2023 года. Хотя властям КНР и удалось добиться торгового перемирия с США, слабый внутренний спрос и неопределенность по поводу дальнейшего развития отношений с Соединенными Штатами продолжат омрачать перспективы китайских производителей.

Как заявила главный экономист ING Bank NV Линн Сонг, начало IV квартала оказалось обескураживающим. В свою очередь, специалист Национального бюро статистики Хо Лихуэй объяснил вялую активность сокращением рабочих дней в октябре из-за национальных праздников и «усложнением глобальной ситуации».

По данным агентства, многие аналитики прогнозируют, что последние три месяца 2025 года будут отмечены самыми низкими показателями со времен карантина, введенного в 2022 году.

Ранее директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо заявил, что жесткая позиция Пекина по поводу недопустимости одностороннего давления США и отсутствие ощутимой выгоды от повышенных тарифов вынудили Вашингтон пойти на уступки в торгово-экономическом противостоянии.