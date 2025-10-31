В Китае назвали причину уступки Трампа в торговой войне

Аналитик Синьбо: Жесткая позиция Китая вынудила США пойти на уступки

Жесткая позиция Китая по поводу недопустимости одностороннего давления США и отсутствие ощутимой выгоды от повышенных импортных пошлин вынудили главу Белого дома Дональда Трампа пойти на уступки в торгово-экономическом противостоянии с КНР. Такое мнение высказал директор Центра американских исследований при Фуданьском университете У Синьбо. Его слова приводит ТАСС.

Резким повышением таможенных пошлин Трамп не достиг желаемого результата, отметил аналитик. Жесткий же ответ Китая нанес ощутимый вред интересам американской экономики, полагает эксперт. Чтобы смягчить негативные последствия от противостояния с КНР, властям США пришлось пойти на определенные уступки. «Главным образом это произошло из-за решительной борьбы Китая», — резюмировал Синьбо.

В дальнейшем эффективность тарифов Трампа снизится, ожидает эксперт. Обеим сторонам необходимо искать варианты для сближения позиций по торгово-экономическим вопросам. Достигнутые по итогам встречи главы Белого дома и председателя КНР Си Цзиньпина результаты представляются довольно хрупкими. На этом фоне Синьбо не ожидает существенной разрядки в остром соперничестве Вашингтона и Пекина в обозримом будущем.

После переговором с Си Цзиньпином Трамп объявил о снижении импортных пошлин США в отношении китайской продукции на 10 процентных пунктов — с 57 до 47 процентов. Свое решение глава Белого дома объяснил прогрессом в борьбе властей КНР с распространением фентанила. Пекин, в свою очередь, отсрочил на год вступление в силу экспортного контроля за рядом важных редкоземельных металлов.

Однако ограничения в отношении семи видов ключевых химических элементов (самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, скандия и иттрия), судя по всему, в Пекине отменять не собираются. Об этом не обмолвились ни американская, ни китайская сторона. Основатель сингапурской компании Edge Research Тим Чжан объяснил частичную уступку Китая по редкоземам тем, что пошлины США, хотя и снизились, но, тем не менее, продолжают оставаться на повышенном уровне. В случае дальнейшего их снижения, не исключил эксперт, власти КНР могут рассмотреть вариант еще больших послаблений в вопросе поставок своих химических элементов.