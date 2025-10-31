Бывший СССР
12:09, 31 октября 2025Бывший СССР

Латвия захотела выйти из конвенции по защите женщин от насилия

Сейм Латвии проголосовал за выход из конвенции о защите женщин от насилия
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Victor Lisitsyn / Reuters

Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о защите женщин от насилия. Об этом пишет Delfi.

56 депутатов проголосовали за законопроект, 32 — против. Однако решение не является окончательным, так как его должен одобрить президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Delfi пишет, что голосование вызвало ожесточенные дебаты. Сторонники денонсации утверждают, что документ раскалывает общество, а борьба с домашним насилием будет осуществляться властями Латвии без помощи международных договоров.

Критики же парируют тем, что выход из Стамбульской конвенции ударит по международной репутации Латвии, а также по ее обязательствам по защите прав человека.

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и с домашним насилием была принята в 2011 году. Она определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие как уголовные преступления. Документ подписали 47 государств, но ратифицировали лишь 33.

