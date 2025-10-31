Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:35, 31 октября 2025Культура

Лолита объяснила решение работать после выхода на пенсию

Певица Лолита заявила, что работает на пенсии, потому что не готова экономить
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская рассказала, что продолжает работать после выхода на пенсию, так как не готова экономить. Ее цитирует РИА Новости.

«Я — работающий пенсионер. Я давно сказала, что если бы я предполагала жизнь на пенсию, мне бы пришлось продать квартиру и как-то очень-очень экономно распределять средства», — объяснила исполнительница.

Она отметила, что размер ее пенсии составляет 27,8 тысячи рублей. Артистка также подчеркнула, что любит свою работу. «Я не понимаю себя на пенсии, работаю чуть меньше, потому что физиология уже не дает возможности работать так, как ты работал раньше», — уточнила Лолита.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что едва не стала жертвой мошенников. Артистка поделилась, что ждала доставку двух микрофонов, когда ей позвонили злоумышленники под видом транспортной компании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Шойгу высказался о попытках победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости