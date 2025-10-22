Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:38, 22 октября 2025Культура

Мошенники назвали Лолиту дурой

Певица Лолита рассказала о попытке мошенников обмануть ее
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Певица Лолита Милявская рассказала, что едва не стала жертвой мошенников. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Super.ru.

Артистка рассказала, что ждала доставку двух микрофонов, когда ей позвонили злоумышленники под видом транспортной компании. Из-за занятости певица продиктовала код из СМС. «Я слышу в трубке: "Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала". И я понимаю, что я приплыла», — поделилась Лолита.

Исполнительница отметила, что ей удалось быстро сменить пароли — деньги и важные данные остались в безопасности. Она также добавила, что во второй раз не станет жертвой мошенников.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала, что едва не стала жертвой мошеннической схемы. Звезда сериала «Папины дочки» сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками цветочного магазина, и сказали, что ей должны доставить букет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Пенсию Пугачевой в России заморозили

    «АвтоВАЗ» отзовет тысячи автомобилей из-за отсутствующей системы

    Российским пенсионерам предложили необычно разнообразить досуг

    Повар российского кафе заколол протянувшего ему руку коллегу

    Курс доллара стал расти

    Реку с крокодилами сочли пригодной для проведения соревнований по гребле на ОИ-2032

    Мошенники назвали Лолиту дурой

    В России чиновник напал на мужчину, избил его и попал на видео

    Врач дал 10 советов по сохранению здоровья глаз до старости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости