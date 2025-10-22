Мошенники назвали Лолиту дурой

Певица Лолита рассказала о попытке мошенников обмануть ее

Певица Лолита Милявская рассказала, что едва не стала жертвой мошенников. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Super.ru.

Артистка рассказала, что ждала доставку двух микрофонов, когда ей позвонили злоумышленники под видом транспортной компании. Из-за занятости певица продиктовала код из СМС. «Я слышу в трубке: "Ну, Милявская — дура, с первого раза код отдала". И я понимаю, что я приплыла», — поделилась Лолита.

Исполнительница отметила, что ей удалось быстро сменить пароли — деньги и важные данные остались в безопасности. Она также добавила, что во второй раз не станет жертвой мошенников.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала, что едва не стала жертвой мошеннической схемы. Звезда сериала «Папины дочки» сообщила, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками цветочного магазина, и сказали, что ей должны доставить букет.