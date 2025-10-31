Лукашенко назвал оппозиционера Романа Протасевича разведчиком под прикрытием

Лукашенко: Роман Протасевич является сотрудником разведки Белоруссии

Белорусский оппозиционер Роман Протасевич является сотрудником разведки Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — заявил Лукашенко.

Об этом он рассказал в контексте ситуации с метеозондами в Литве, в которой Вильнюс обвиняет Минск. Лукашенко привел в пример санкции против авиакомпании «Белавиа», которые были введены после задержания Протасевича вместе с его девушкой в 2021 году, как иллюстрацию того, что на Западе ищут повод «наклонить» Белоруссию.

Лукашенко отметил, что Протасевич работал под прикрытием в белорусской оппозиции.

Ранее белорусский президент заявил, что Минск не будет ввязываться в войну, если его «не будут трогать».