МAX сделал неожиданный подарок 50-миллионному пользователю

50-миллионной пользовательнице МАХ Анне Акуловой подарили семейное путешествие

Новый мессенджер МАХ определил юбилейного, 50-миллионного, пользователя и сделал для него неожиданный подарок. 34-летнюю Анну Акулову наградили, дав ей сертификат на семейную поездку в любую точку России. Об этом сообщает ТАСС.

27 октября женщина зарегистрировалось в национальном мессенджере. После этого ей сообщили, что она стала юбилейным пользователем платформы, и пригласили на торжественную встречу в столице. Россиянка приехала вместе с девятилетней дочерью Вероникой. В офисе МАХ в Москве им выдали сертификат. Теперь женщина размышляет, в какой город и когда сможет поехать ее семья.

27 октября, как известно, также число пользователей МАХ достигло 50 миллионов. По средним ежедневным охватам в октябре вышло 19 миллионов человек. Уже с начала действия мессенджера пользователи отправили 3,7 миллиарда сообщений и позвонили 842 миллионов раз.

Помимо этого, около 13 тысячи блогеров А+ создали собственные канала на платформе. В том числе в МАХ зарегистрировались певица Жасмин, актер Никита Панфилов и оперный певец и композитор Илья Ушуллу.

Ранее для пользователей МАХ появился сервис подписания различных договоров — с помощью чат-бота «Госключ». Россиянам остается только обновить мессенджер до последней версии, иметь учетную запись на «Госуслугах» и сертификат электронной подписи.