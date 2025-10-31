Россия
08:10, 31 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 130 беспилотников ВСУ над 14 регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на пятницу, 31 октября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак на российские регионы были предприняты в период с 23:00 по московскому времени 30 октября до 8:00 31 октября. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 130 беспилотников над 14 регионами России.

Больше всего дронов — 31 — сбили над Курской областью. Еще 21 перехватили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской, 10 — над Брянской, по 9 — над Тамбовской, Орловской и Тульской областями, по 6 — над Ярославской и Липецкой областями. Еще 5 дронов уничтожили над Ростовской областью, 4 — над Волгоградской областью, 3 — над Калужской областью, 2 — над Рязанской областью, 1 — над Московским регионом.

Вечером в четверг, 30 октября, силы ПВО сбили 14 дронов за три часа. Под удар попали Воронежская, Белгородская, Курская, Калужская и Тульская области.

    Все новости