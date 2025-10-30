Россия
23:37, 30 октября 2025Россия

Средства ПВО за три часа отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 14 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об отражении атаки сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что попытка атаки была предпринята в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

В частности, по пять БПЛА сбили в Воронежской и Белгородской областях. Еще два дрона уничтожили в Курской области. Кроме того, по одному дрону поразили в Калужской и Тульской областях.

Днем 30 октября Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона — Брянскую, Белгородскую, Курскую и Калужскую области. Средства ПВО уничтожили 30 БПЛА.

