МРОТ в России захотели увеличить еще больше

РИА Новости: МРОТ захотели поднять до 45 тысяч рублей с 2026 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2026 года нужно повысить до 45 тысяч рублей. Соответствующие поправки в правительственный законопроект об установлении МРОТ в размере 27093 рублей захотели внести депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Гибатдинова, сумма в 45 тысяч рублей, за которую ратуют парламентарии, опирается на расчеты ученых и экспертов. Законодатель убежден, что это минимально необходимая сумма для поддержания трудовой функции в нынешних условиях. Также он заявил, что если исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, то речь пойдет о более чем 50 тысячах рублей.

Что касается 27 тысяч рублей, то Гибатдинов констатировал, что при сегодняшнем уровне инфляции и росте налоговой нагрузки на россиян такого размера МРОТ явно недостаточно. «На эти деньги невозможно жить работающему человеку», — констатировал политик.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России поднимут до 27093 рублей. В настоящее время МРОТ составляет 22440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц.