Госдума одобрила проект о повышении минимальной оплаты труда в России

МРОТ в России в 2026 году превысит прожиточный минимум на 31,2%

Госдума на заседании 22 октября в первом чтении приняла проект о повышении МРОТ на 20,7 процента. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда поднимется до 27 093 рублей. Сейчас федеральный МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), но регионы могут увеличить параметры минимальных зарплат.

«МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения на 31,2 процента», — сказал замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин.

По словам депутата, в следующем году показатель вырастет на 20,7 процента и достигнет 27 093 рублей. С этого момента он будет составлять почти половину (48 процентов) от медианной заработной платы. Повышение затронет порядка 4,6 миллиона работников.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов анонсировал, что в 2026 году в России проиндексируют заработные платы, пенсии и материнский капитал. Он напомнил, что социальная политика является главным приоритетом, и рассказал, что так называемым «указным категориям» бюджетников оплату труда повысят с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году данный показатель достигнет 7,6 процента.