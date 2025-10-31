Силовые структуры
18:28, 31 октября 2025

Мужчина мастурбировал в метро Москвы на глазах у пассажиров

В Москве суд арестовал мужчину, мастурбирующего в метро
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Люблинский суд Москвы арестовал на десять суток мужчину, который мастурбировал в метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, 22 октября на станции «Братиславская» мужчина стал удовлетворять себя на глазах у пассажиров. На следующий день его задержали по статье о мелком хулиганстве. В качестве свидетеля в суде выступил один из очевидцев произошедшего.

Мужчина признал вину и попросил о снисхождении.

Ранее сообщалось, что в Омске женщина ударила ножом сестру за сомнение в ее способности ранить человека.

