Силовые структуры
14:21, 31 октября 2025

Россиянка с ножом доказала сестре способность расправиться с человеком

В Омске женщина ударила ножом сестру за сомнение в ее способности убить человека
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Омске женщина ударила ножом сестру, которая усомнилась в ее способности расправиться с человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Предварительно установлено, что сестры 55 и 53 лет распивали дома спиртное и смотрели кино. Во время эпизода, в котором герой фильма ударил ножом другого, старшая сестра стала говорить младшей, что та не способна ранить человека.

Тогда женщина взяла нож и ударила родственницу им в живот. Сразу после она вызвала скорую. Потерпевшая получила повреждение желудка.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья с применением оружия. Женщине грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали автора Telegram-канала с треш-контентом, избившего студента.

