На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска российских «Аистов‑2Т»

На космодроме Восточный начали готовить разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Аист‑2Т». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По данным госкомпании, специалисты площадки установили разгонный блок на рабочее место для последующего проведения пневмовакуумных и электрических испытаний. «После их завершения блок доставят на заправочно‑нейтрализационную станцию для заправки компонентами топлива и сжатыми газами», — говорится в публикации.

В декабре госкорпорация сообщила, что в 2025 году планирует запустить не менее 12 спутников различного назначения, в частности, два аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».

В апреле 2024-го в Самарском университете имени Сергея Королева рассказали, что начали испытания космического аппарата «Аист-СТ» — первого российского наноспутника с радиолокатором.