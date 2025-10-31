Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:08, 31 октября 2025Наука и техника

На Восточном начали готовить «Фрегат» для запуска российских «Аистов‑2Т»

«Роскосмос»: На Восточном готовят «Фрегат» для запуска аппаратов «Аист‑2Т»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

На космодроме Восточный начали готовить разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Аист‑2Т». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По данным госкомпании, специалисты площадки установили разгонный блок на рабочее место для последующего проведения пневмовакуумных и электрических испытаний. «После их завершения блок доставят на заправочно‑нейтрализационную станцию для заправки компонентами топлива и сжатыми газами», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

В декабре госкорпорация сообщила, что в 2025 году планирует запустить не менее 12 спутников различного назначения, в частности, два аппарата дистанционного зондирования Земли «Аист-2Т».

В апреле 2024-го в Самарском университете имени Сергея Королева рассказали, что начали испытания космического аппарата «Аист-СТ» — первого российского наноспутника с радиолокатором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Шойгу высказался о попытках победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости