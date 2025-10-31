НАСА ответило на сомнения Ким Кардашьян по поводу высадки американцев на Луну

Исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи ответил на сомнения телезвезды Ким Кардашьян по поводу реальности лунной миссии 1969 года. Об этом пишет The Guardian.

В новом эпизоде шоу «Кардашьяны» знаменитость выразила сомнения, что американцы действительно высаживались на Луну. Предпринимательница сослалась на высказывания американского астронавта Базза Олдрина о том, что на самом деле кадры высадки на естественный спутник Земли оказались монтажом.

«Ким Кардашьян, мы были на Луне. Шесть раз! И даже лучше — программа исследования Луны "Артемида" возобновляется под руководством президента США Дональда Трампа. Мы победили в предыдущей космической гонке и выиграем в этой», — отметил Даффи в X.

