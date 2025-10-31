Ценности
13:54, 31 октября 2025

НАСА ответило на сомнения Ким Кардашьян по поводу высадки американцев на Луну

Майя Пономаренко
Фото: NASA

Исполняющий обязанности директора НАСА Шон Даффи ответил на сомнения телезвезды Ким Кардашьян по поводу реальности лунной миссии 1969 года. Об этом пишет The Guardian.

В новом эпизоде шоу «Кардашьяны» знаменитость выразила сомнения, что американцы действительно высаживались на Луну. Предпринимательница сослалась на высказывания американского астронавта Базза Олдрина о том, что на самом деле кадры высадки на естественный спутник Земли оказались монтажом.

«Ким Кардашьян, мы были на Луне. Шесть раз! И даже лучше — программа исследования Луны "Артемида" возобновляется под руководством президента США Дональда Трампа. Мы победили в предыдущей космической гонке и выиграем в этой», — отметил Даффи в X.

В сентябре НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу.

    Все новости