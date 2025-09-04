Наука и техника
13:27, 4 сентября 2025Наука и техника

НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

НАСА: США надеются отправить астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA Hubble Space Telescope / Unsplash

США надеются отправить первых астронавтов к Марсу в начале 2030-х годов. Соответствующие сроки в интервью телеканалу Fox News обозначил исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи.

«Мы хотим начать отправлять на Луну полезные грузы, чтобы начать строить там базу, и затем в начале 2030-х годов отправиться к Марсу», — сказал глава НАСА, добавив, что речь идет о миссии длиной восемь месяцев.

По его словам, в апреле 2026 года американский корабль с четырьмя астронавтами должен облететь Луну. «Затем мы высадимся на Луну и пробудем там 8-12 дней», — уточнил чиновник.

В мае издание SpaceNews сообщило, что корпорация Lockheed Martin поставила НАСА корабль Orion для 10-дневной миссии Artemis II, предполагающий пилотируемый облет Луны четырьмя астронавтами.

В марте портал ArsTechnica заметил, что НАСА, вероятно, готово к запуску лунной миссии Artemis II.

