20:51, 31 октября 2025Силовые структуры

Найдены предлагавшие детям валюту для игры Standoff 2 россияне

Суд Петербурга арестовал блогера за хищение денег у детей для валюты Standoff
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Lilith So2 / YouTube

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест блогера и его сообщника, обвиняемых в хищении путем мошенничества под видом продажи внутриигровой валюты для игры Standoff 2. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Несовершеннолетнему Сергею Сидоренко и Степану Чудину избрана мера пресечения до 27 ноября. Следствие считает организатором криминальной схемы Сидоренко, проживающего в Комсомольске-на-Амуре. Чудин из Кургана вел свой блог на YouTube, где предлагал детям приобрести валюту для игры. Во время прямых эфиров блогер публиковал номер телефона или ссылку на бот, которые вели в мессенджер. Там в чате сообщники убеждали потерпевших в возрасте от 10 до 12 лет сфотографировать и прислать банковские карты родителей и коды в СМС-сообщениях.

Следствие установило их причастность к 10 эпизодам преступной деятельности. Фигуранты признали вину.

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный россиянам атаками с использованием их детей, по итогам первого полугодия может превысить 600 миллионов рублей. Чаще всего подобраться к жертве преступникам помогают различные онлайн-игры, например Roblox, Minecraft или Standoff 2. Мошенники могут создавать в них фейковые аккаунты блогеров и стримеров.

