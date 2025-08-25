Раскрыта направленная на детей опасная схема мошенников

F6: Ущерб от атак с использованием детей может превысить 600 миллионов рублей

Ущерб, нанесенных россиянам атаками с использованием их детей, по итогам первого полугодия может превысить 600 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали раскрывшие опасную схему мошенников эксперты компании F6.

«По данным F6, за первые шесть месяцев 2025 года произошло около 3500 инцидентов, в которых мошенники фактически управляли действиями детей, чтобы получить доступ к сервисам дистанционного банковского обслуживания их родителей. По оценкам экспертов F6, средний размер ущерба от таких преступлений с начала года вырос более чем вдвое — с 80 тысяч до 190 тысяч рублей», — отметили в компании.

В F6 уточнили, что чаще всего атаки преступников направлены на детей в возрасте от 10 до 14 лет, чему способствует свободный доступ несовершеннолетних к мобильным устройствам и компьютерам, а также недостаточный уровень их цифровой грамотности. При этом злоумышленники могут применять несколько сценариев, продолжительность которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.

Чаще всего, подобраться к жертве преступникам помогают различные онлайн-игры, например Roblox, Minecraft или Standoff 2. Мошенники могут создавать в них фейковые аккаунты блогеров и стримеров, а также предлагать игрокам принять участие в розыгрыше или выиграть внутреннюю валюту. Детей постарше, как отметили в F6, атакуют с использованием схемы FakeBoss. В этом случае преступники могут представляться сотрудниками школы, органов власти, мобильных операторов и так далее.

При этом на начальной стадии атаки преступники просят ребенка назвать код из СМС, после чего имитируют взлом личного кабинета государственного портала и угрожают, что родителям жертвы грозит обвинение в пособничестве террористам. Когда подросток окончательно запуган, он начинает выполнять инструкции мошенников — сообщает об установленных на устройствах родителей банковских приложениях, пытается войти в них и перевести деньги злоумышленникам.

«Преступники все чаще запугивают детей и заставляют их получить доступ к телефонам родителей без их согласия, по ночам. Они используют те же техники запугивания, что и со взрослыми. К сожалению, эти приемы эффективно воздействуют и на тех, и на других», — сказала руководитель отдела аналитики данных департамента Fraud Protection компании F6 Александра Радченко.

Для защиты от подобных ситуаций в F6 рекомендуют с ранних лет прививать детям навыки цифровой гигиены. Кроме того, необходимо установить на свои и на детские устройства родительский контроль, а также объяснить, что просьба взять телефон матери или отца может исходить только от плохих людей.