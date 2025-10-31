Экономика
16:03, 31 октября 2025

Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

После лишения титула за изнасилование принц Эндрю переедет в особняк за £60 млн
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Toby Melville / Reuters

После лишения всех официальных титулов за изнасилование британский принц Эндрю, брат короля Карла III, переедет в особняк за 60 миллионов фунтов стерлингов. Новое место жительства оскандалившегося члена королевской семьи назвало издание Mirror.

Сейчас Эндрю Маунтбеттен Виндзор проживает в Роял-Лодж недалеко от Виндзорского замка. Однако теперь будет вынужден его покинуть. Вместо этого он переедет в альтернативное частное жилье на территории Сандригемского поместья в Норфолке.

Известно, что новый дом принца Эндрю стоит 60 миллионов фунтов стерлингов (около 6,4 миллиарда рублей). Однако какое именно это будет здание из тех, что находятся на территории более чем 8000 гектаров, не уточняется.

В Daily Mail уточняют, что речь точно не идет о пятикомнатном доме, где любил проводить время принц Филипп после выхода на пенсию. Среди возможных вариантов также есть дом детства принцессы Дианы, так как он пустует уже более пяти лет. Однако вряд ли он окажется подходящим для проживания, поскольку десятилетиями служил центром отдыха для людей с инвалидностью и нуждается в ремонте.

Другие два потенциальных варианта — «Фолли» и «Гарденс-Хаус. Сейчас оба этих дома сдают в аренду на каникулы.

Решение о лишении Эндрю титула принца Карл III принял в четверг, 30 октября. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. В официальном заявлении Букингемского дворца подчеркивается, что решение было принято в связи с обвинениями в адрес Эндрю. Британского принца уличили в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

