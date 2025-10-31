Названо новое число жертв ангарского маньяка

Число жертв Ангарского маньяка достигло 91

В Иркутской области следователи завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении жителя Ангарска — пожизненно осужденного Михаила Попкова, который также известен как Ангарский маньяк. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе 2008 года, когда маньяк менял пробитое колесо на автомобиле, он заметил двух 27-летних женщин. Познакомившись, он понял, что они находятся в наркотическом опьянении. Пока одна из них сидела в салоне автомобиля, Попков накинул веревку на шею ее подруги и удушил. Затем, убедившись, что женщина не подает признаков жизни, вывел из салона машины первую девушку и также учинил над ней расправу. Таким образом, общее число жертв Попкова составило 91.

Михаил Попков — единственный россиянин, приговоренный к двум пожизненным срокам за убийства. Он расправлялся над женщинами в возрасте от 25 до 31 года. Его не могли поймать свыше 20 лет. 61-летний пожизненно осужденный маньяк полностью признал свою вину в совершенном преступлении.

Недавно маньяк заявил, что из-за большого количества убийств они накладывались у него одно на другое.