17:36, 31 октября 2025Силовые структуры

Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

СК РФ объявит в розыск проживающую в Дубае блогера Лизу Миллер по делу о налогах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @kto_takaya

Следственный комитет России назвал перспективы уголовного дела блогера Елизаветы Батюты, известной в медиапространстве как Лиза Миллер, подозреваемой в налоговом преступлении. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Фигурантке дела планируют заочно предъявить обвинение и объявить в розыск. Ей вменяется статья 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»).

По данным следствия, в 2020-2022 годах Батюта не заплатила налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей, но легализовала их путем финансовых операций.

Блогер проживает в Дубае. У нее 6,3 миллиона подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Ранее сообщалось, что в Москве суд признал блогера Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества. Ущерб по его делу превысил 57 миллионов рублей.

