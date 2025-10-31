Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:28, 31 октября 2025Забота о себе

Названы продукты для защиты зубов от разрушения

Стоматолог Прокопенко: Молочные продукты могут восстановить эмаль зубов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: azerbaijan_stockers / Freepik

Некоторые продукты могут восстановить структуру эмали зубов после микроповреждений, заявил гигиенист, стоматолог Евгений Прокопенко. В беседе с Life.ru он назвал список таких продуктов.

Наиболее ценными для защиты эмали стоматолог считает молочные продукты. По его словам, в них содержится много кальция и фосфора, которые помогают предотвратить разрушение зубов из-за кариеса. Также доктор отметил положительные свойства твердых сыров. Они нейтрализуют кислоту во рту и создают благоприятную для зубов щелочную среду.

Прокопенко добавил, что источниками кальция также являются орехи и зеленые овощи. К тому же в них много витаминов группы В, полезных для десен. Наконец, стоматолог отметил, что для здоровой и прочной эмали нужен белок. С точки зрения заботы о полости рта лучшими его источниками являются рыба, бобовые и яйца.

Материалы по теме:
Правда и мифы о глютене. Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
Правда и мифы о глютене.Что такое глютен, почему он считается таким вредным и в каких продуктах содержится?
4 августа 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Кроме того, врач напомнил, что кальций плохо усваивается при нехватке витамина D. Источниками этого вещества также являются рыба, яйца и орехи.

Ранее заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько предупредила, что сильнее всего зубам вредят конфеты на палочке. Она объяснила, что такая сладость долго контактирует с зубной эмалью, усиливая негативное влияние.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один член СНГ задумался о выходе из содружества

    Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

    Названы перспективы для проживающей в Дубае блогера Лизы Миллер

    Германия «вслепую» закупит тысячи дронов

    Появились подробности о деле блогера Лизы Миллер

    Россиянам назвали три главных правила в питании для защиты сердца от инфаркта

    Короля пней нашли в России

    Шри-Ланка снова изменила правила въезда в страну

    Еще один маркетплейс в России поднимет комиссии для продавцов

    В одной стране людям предложили расслабиться за тысячу рублей в гробах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости