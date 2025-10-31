Названы продукты для защиты зубов от разрушения

Стоматолог Прокопенко: Молочные продукты могут восстановить эмаль зубов

Некоторые продукты могут восстановить структуру эмали зубов после микроповреждений, заявил гигиенист, стоматолог Евгений Прокопенко. В беседе с Life.ru он назвал список таких продуктов.

Наиболее ценными для защиты эмали стоматолог считает молочные продукты. По его словам, в них содержится много кальция и фосфора, которые помогают предотвратить разрушение зубов из-за кариеса. Также доктор отметил положительные свойства твердых сыров. Они нейтрализуют кислоту во рту и создают благоприятную для зубов щелочную среду.

Прокопенко добавил, что источниками кальция также являются орехи и зеленые овощи. К тому же в них много витаминов группы В, полезных для десен. Наконец, стоматолог отметил, что для здоровой и прочной эмали нужен белок. С точки зрения заботы о полости рта лучшими его источниками являются рыба, бобовые и яйца.

Кроме того, врач напомнил, что кальций плохо усваивается при нехватке витамина D. Источниками этого вещества также являются рыба, яйца и орехи.

Ранее заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько предупредила, что сильнее всего зубам вредят конфеты на палочке. Она объяснила, что такая сладость долго контактирует с зубной эмалью, усиливая негативное влияние.