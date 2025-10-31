Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:49, 31 октября 2025Мир

Оклендский музей Калифорнии лишился более 1000 экспонатов

Полиция Окленда: Из музея в Калифорнии похитили более 1000 экспонатов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Более одной тысячи экспонатов было похищено из Оклендского музея Калифорнии, об этом сообщила полиция Окленда на официальной страничке в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Грабители проникли на территорию складского комплекса музея 15 октября и похитили сотни экспонатов, в их числе корзины коренных американцев, ювелирные изделия и другие исторические артефакты, а также ноутбуки.

В настоящее время полиция совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) ведет расследование преступления и ищет грабителей.

Ранее же сообщалось, что французские правоохранительные органы задержали еще пятерых подозреваемых по делу о громком хищении королевских драгоценностей из Лувра. Двое задержанных до этого уже частично признали свою вину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Важность финансирования Украины Европой оценили

    В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

    Россияне начали экономить на еде

    Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

    Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

    Россиянам предложили платить за проезд танцами

    Мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости