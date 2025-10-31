Полиция Окленда: Из музея в Калифорнии похитили более 1000 экспонатов

Более одной тысячи экспонатов было похищено из Оклендского музея Калифорнии, об этом сообщила полиция Окленда на официальной страничке в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Грабители проникли на территорию складского комплекса музея 15 октября и похитили сотни экспонатов, в их числе корзины коренных американцев, ювелирные изделия и другие исторические артефакты, а также ноутбуки.

В настоящее время полиция совместно с Федеральным бюро расследований (ФБР) ведет расследование преступления и ищет грабителей.

Ранее же сообщалось, что французские правоохранительные органы задержали еще пятерых подозреваемых по делу о громком хищении королевских драгоценностей из Лувра. Двое задержанных до этого уже частично признали свою вину.