Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:22, 30 октября 2025Из жизни

Задержаны еще пятеро подозреваемых в ограблении Лувра

В Париже арестовали еще пятерых подозреваемых в хищении украшений из Лувра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Французские правоохранительные органы задержали новых подозреваемых по делу о громком хищении королевских драгоценностей из Лувра. Об этом сообщает RTL.

Пять новых подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы одновременно в разных районах Парижского региона вечером 29 октября. У одного из задержанных ДНК совпала с образцом, найденным на месте преступления. Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что двое ранее арестованных фигурантов частично признали вину, однако похищенные исторические украшения, включая диадему императрицы Евгении с двумя тысячами бриллиантов и сапфировое ожерелье королевы Марии-Амалии, до сих пор не найдены.

Для поиска исторических ценностей задействовано Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, которое анализирует как легальный рынок произведений искусства, так и теневые каналы сбыта. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.

Материалы по теме:
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в ДрезденеВоры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
25 ноября 2019
Взяли за копейку Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Взяли за копейкуАрабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
13 января 2019
Семья обокрала музей на миллиард евро. Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
Семья обокрала музей на миллиард евро.Крупнейшее в истории ограбление заняло всего восемь минут
23 сентября 2021

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал заговорил о неизбежной войне после приказа Трампа

    В России признали невозможность самостоятельной добычи газа в Арктике

    Ведущий Первого канала раскрыл особенность продуктовых магазинов в Северной Корее

    Свидание для россиянина закончилось больницей

    Китай отреагировал на решение Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Российские «Пираньи-20» запустили в серию

    Популярная модель вышла в свет в прозрачном корсете

    Санкции США не сказались на отгрузке российской нефти

    Появились новые подробности боев с попавшими в окружение в районе Купянска солдатами ВСУ

    Российский посол раскрыл результаты обращения Мелании Трамп к Путину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости