Задержаны еще пятеро подозреваемых в ограблении Лувра

В Париже арестовали еще пятерых подозреваемых в хищении украшений из Лувра

Французские правоохранительные органы задержали новых подозреваемых по делу о громком хищении королевских драгоценностей из Лувра. Об этом сообщает RTL.

Пять новых подозреваемых в ограблении Лувра были арестованы одновременно в разных районах Парижского региона вечером 29 октября. У одного из задержанных ДНК совпала с образцом, найденным на месте преступления. Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила, что двое ранее арестованных фигурантов частично признали вину, однако похищенные исторические украшения, включая диадему императрицы Евгении с двумя тысячами бриллиантов и сапфировое ожерелье королевы Марии-Амалии, до сих пор не найдены.

Для поиска исторических ценностей задействовано Центральное управление по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, которое анализирует как легальный рынок произведений искусства, так и теневые каналы сбыта. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.

19 октября сообщалось, что неизвестные вломились в Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона. Преступники ограбили музей всего за семь минут. Стоимость украденных украшений оценивается в 88 миллионов евро. Грабители, спускающиеся с балкона Лувра с добычей, попали на видео.