Орбан сделал заявление о встрече Путина и Трампа

Орбан понадеялся, что его встреча с Трампом приблизит саммит с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на то, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в Вашингтоне 7 ноября, поспособствует приближению саммита с участием российского лидера Владимира Путина в Будапеште. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.

«Я думаю, что мы сможем приблизиться [к встрече] (...). Одной из важных тем, которые мы обсудим с президентом Трампом, станет мир на Украине», — отметил глава венгерского правительства.

Также Орбан добавил, что планирует обсудить с американским лидером развитие экономического сотрудничества между Венгрией и США. Он добавил, что к встрече в Белом доме уже готовится пакет договоренностей в области экономики и финансов.

27 октября Орбан заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить санкции против нефтяного сектора России. По его словам, введение новых ограничений против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа. Он заверил, что постарается найти выход из этой ситуации, особенно для своей страны.