Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 31 октября 2025Мир

Орбан сделал заявление о встрече Путина и Трампа

Орбан понадеялся, что его встреча с Трампом приблизит саммит с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду на то, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в Вашингтоне 7 ноября, поспособствует приближению саммита с участием российского лидера Владимира Путина в Будапеште. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.

«Я думаю, что мы сможем приблизиться [к встрече] (...). Одной из важных тем, которые мы обсудим с президентом Трампом, станет мир на Украине», — отметил глава венгерского правительства.

Также Орбан добавил, что планирует обсудить с американским лидером развитие экономического сотрудничества между Венгрией и США. Он добавил, что к встрече в Белом доме уже готовится пакет договоренностей в области экономики и финансов.

27 октября Орбан заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом намерен обсудить санкции против нефтяного сектора России. По его словам, введение новых ограничений против российского нефтяного сектора было ошибкой Трампа. Он заверил, что постарается найти выход из этой ситуации, особенно для своей страны.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто содержание послания Лаврова Вашингтону по Украине. Жесткую позицию России назвали причиной отмены саммита Путина и Трампа

    В Минобороны ответили на реакцию Киева на приглашение СМИ в районы блокировки ВСУ

    Шойгу отреагировал на заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Рекордный завоз в Россию подержанных машин объяснили

    Шойгу призвал поверить сомневающихся в существовании «Буревестника» и «Посейдона»

    Стали известны подробности о найденной без головы женщине в российском регионе

    Найдена голова голой женщины в российском лесу

    Лукашенко предрек плату за воздух

    В России банк заблокировал счет участника СВО

    Российские дети сбежали из реабилитационного центра и исчезли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости